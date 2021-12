Am Sonntag hätte sie begonnen – die Zeit der Neujahrsempfänge. Wegen der Corona-Pandemie haben viele Kommunen die Veranstaltung nach 2021 bereits zum zweiten Mal in Folge auch für 2022 abgesagt. Knittelsheim nicht. Im „Kätzeldorf“ findet am Sonntagnachmittag ein Neujahrsempfang statt. In etwas anderer Form: Der Empfang wird „live gestreamt“, also in Echtzeit im Internet via Youtube übertragen. Bürger dürfen somit nur virtuell daran teilnehmen, nicht ins Gemeindehaus kommen. Neben Ortsbürgermeister Ulrich Christmann und den Beigeordneten werden unter 2G+-Bedingungen nur Personen vor Ort sein, die mit dem Hauptgrund des Empfangs zu tun haben. Was der Hauptgrund ist? Das neue, das 11. Knillsemer Kätzel soll inthronisiert und die amtierende Hoheit verabschiedet werden. Eine andere Tradition fällt dagegen erneut ins Wasser: Ehrungen finden nicht statt. Laut Christmann sollen sie „in würdigem Rahmen mit Gästen eventuell vor der Sommerpause“ nachgeholt werden.

TERMIN



Neujahrsempfang am Sonntag, 2. Januar, 17 Uhr. Bürger können die Veranstaltung virtuell mitverfolgen: www. bellheim.de/stream