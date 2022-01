Am späten Donnerstagabend hat die Polizei einen 42-jährigen Mann festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Er steht der Leitenden Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig (Landau) in dringendem Tatverdacht, die Wäschecontainer an der Asklepiosklinik in Kandel und den Wagen des Stationsarztes der Klinik in Bad Bergzabern in Brand gesetzt zu haben. In beiden Fällen gehen die ermittelnden Polizisten und der Brandsachverständige von Brandstiftung aus, da an beiden Tatorten Rückstände von Brandbeschleunigern gefunden wurden. Der Mann war nach Angaben der Staatsanwaltschaft Klinikpersonal bekannt, da er mehrfach durch „ausfälliges und verbal aggressivem Verhalten“ aufgefallen ist. RHEINPFALZ-Informationen zufolge ist er bei der Polizei „kein unbeschriebenes Blatt“. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurden beim Brandanschlag auf die Kandeler Klinik entgegen einer früheren Meldung drei Mitarbeiter durch Rauchgas verletzt. Der 42-Jährige wurde am Donnerstagabend dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zum Motiv des mutmaßlichen Brandstifters und welche Art von Brandbeschleuniger verwendet wurden, können Staatsanwaltschaft und Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.