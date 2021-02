Bereits zum zweiten Mal wurden in Germersheim Altkleidercontainer aufgebrochen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Bahnhof und nun in der Speyerer Straße in der Nacht von Montag auf Dienstag. Alle Kleidungsstücke sind dadurch aus den vollen Containern gefallen. So entstand ein riesiger Kleiderhaufen, der offenbar von den bislang unbekannten Tätern nach den besten Stücken durchwühlt wurde. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Das Ordnungsamt der Stadt Germersheim kümmerte sich um die übrig gebliebenen Kleidungsstücke. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 07274 9580 oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.