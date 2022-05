Nach zweijähriger Zwangspause findet die Rülzheimer Kerwe am 1. Wochenende im August wieder statt, von Samstag, 6., bis Dienstag, 9. August. Allerdings wird es bei der Eröffnung Änderungen geben.

Auf Wunsch der Vereine finde kein Kerwe-Umzug mehr statt, sagte der Beigeordnete Michael Braun. Stattdessen soll es eine Eröffnungsveranstaltung am Kerwekranz auf dem Kerweplatz geben. Der Kerwe-Umzug, mit dem der Kerwekranz immer zum Kerweplatz gebracht wurde, hatte erstmals im Jahre 1993 nach der Umgestaltung des Kerweplatzes und seither jedes Jahr als Kerwe-Eröffnung stattgefunden. Allerdings hatte er im Laufe der Jahre immer mehr an Attraktivität verloren, weshalb schon länger über eine Änderung nachgedacht worden war.

Zur Planung der Kerweeröffnung sind die Mitglieder des Ausschusses für Bildung und Kultur, die Vorstandschaft der Kulturgemeinde, alle Vereine, die Interesse an einem Stand oder an der Mitwirkung bei der Eröffnung haben, die Kirchen und die Schausteller am Mittwoch, 1. Juni, 19 Uhr, zu einer Kick-off-Veranstaltung im Rathaus eingeladen. Dabei soll über die Art der Eröffnungsveranstaltung sowie über die weitere Planung bezüglich der Stände der Vereine, inklusive kulinarischer Angebote, und der Schausteller gesprochen werden.