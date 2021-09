Nach der Corona-Zwangspause wollte die Stadt Bad Bergzabern am Freitag doch noch in die Hameckermarkt-Saison 2021 starten. Doch daraus wird nichts. Der nächste Hameckermarkt wird voraussichtlich erst im April 2022 stattfinden.

Am Dienstagabend hat sich die Stadtspitze mit den Marktbeschickern getroffen, um letzte Details für den Restart des Marktes zu besprechen. Doch die Hürden waren letztlich zu groß. „Nach etlichen Gesprächen mit der Verwaltung und einer offenen Diskussion mit den Marktbeschickern, haben wir uns gemeinsam, das heißt die Organisatoren und die Teilnehmer, dazu entschlossen, den Markt abzusagen“, informiert Stadtbürgermeister Hermann Augspurger. Schweren Herzens, wie er betont. „Die Situation mit den steigenden Inzidenzzahlen lässt uns keine andere Wahl. Die geltenden Vorschriften sind am Marktplatz nicht so umzusetzen, dass wir den Markt wie gewohnt in der lockeren, familiären Atmosphäre abhalten können“, begründet das Stadtoberhaupt die Entscheidung.

Im April 2017 hat der Hameckermarkt auf dem Marktplatz Premiere gefeiert. Seither hat er einen festen Platz im Terminkalender: von April bis Oktober immer am ersten Freitag im Monat. Im vergangenen und in diesem Jahr musste die Märkte wegen der Pandemie ausfallen. „Um o mehr freuen wir uns auf die Hameckermärkte im nächsten Jahr“, sagt Augspurger.