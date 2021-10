Der Landessportbund Rheinland-Pfalz hat vier vorbildlichen Sport-Vereinsfunktionären vor wenigen Tagen den Sport-Obelisken 2020 verliehen. Eine der begehrten Auszeichnungen erhielt Johanna Bauer aus Rheinzabern aus der Hand von Sportminister Roger Lewentz.

Johanna Bauer gehört offiziell seit 42 Jahren dem TV 1890 Rheinzabern an, betrieb aber schon seit Kindertagen Sport im Verein. Kurz nach ihrem offiziellen Beitritt als Mitglied wurde sie in das Amt der Schriftführerin gewählt. Sie erwarb 1994 zum ersten Mal die Lizenz als Vereinsmanagerin, beste Voraussetzung, um sich zwei Jahre später beim Aufbau der neuen Geschäftsstelle einzubringen, die sie von Beginn an leitete. Bis 2020 war sie damit Ansprechpartnerin in dieser wichtigen Vereinsanlaufstelle und wurde zur guten Seele des Vereins. Nach 40 Jahren gab sie im vergangenen Jahr aus familiären Gründen ihr Amt auf, nicht bevor sie ihre Nachfolgerin intensiv eingelernt hatte. Bis heute unterstützt die 74-Jährige ihren Sportverein.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) würdigte die Geehrten als „Menschen, die sich um den Sport enorm verdient gemacht haben“. Der Minister wörtlich: „Es ist uns enorm wichtig, dieses Dankeschön aussprechen zu können und mit einer ganz besonderen Ehrung zu versehen – diese Ehrung gibt es nur sehr selten.“

Ideengeber für den Obelisken war vor rund 20 Jahren Lewentz´ Vor-Vorgänger im Amt, Walter Zuber. Wer mit dem Sport-Obelisken geehrt werde, gehöre zu einem „sehr erlauchten Kreis“, könne mächtig stolz sein auf sein Lebenswerk und sei „mit seinen Leistungen unverzichtbar geworden“, machte der Minister deutlich. An der Ehrung nahmen auch der Präsident des Landesportbundes Wolfgang Bärnwick sowie die Präsidenten und Präsidentinnen der Sportbünde Rheinland (Monika Sauer), Pfalz (Elke Rottmüller) und Rheinhessen (Klaus Kuhn) teil.