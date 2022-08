Germersheim. Als Kirche dorthin gehen, wo die Menschen sind, und ihnen ein Angebot machen, das ihre Sehnsucht nach Spiritualität ernst nimmt: Das war die Grundidee für den Sommer-Abend-Segen, der bis Sonntag, 7. August, täglich um 21 Uhr, am Schiffsanleger stattfindet.

„Diese besondere Atmosphäre, die Kerzen in der Abenddämmerung, die untergehende Sonne, der Rhein im Hintergrund, das spricht viele an“, ist Pfarrerin Melanie Dietrich überzeugt. Gemeinsam mit Kollegin Andrea Müller hat sie 2019 das Konzept für die Segenswoche am Rhein entwickelt: „Unser Eindruck war, dass es ein großes Bedürfnis nach spirituellen Angeboten gibt. Gleichzeitig wollten wir ein Format anbieten, bei dem Menschen Kirche anders als gewohnt erleben können und wo die Hemmschwelle, sich darauf einzulassen, möglichst niedrig liegt.“ Wer will, bekommt ein Liedblatt und eine Kerze. Manche blieben aber auch bewusst lieber im Hintergrund.

Dem Zuspruch hatte Corona keinen Abbruch getan. „Im letzten Jahr kamen einmal sogar knapp 100 Teilnehmer“, berichtet Melanie Dietrich. Regelmäßig kämen auch Gäste vom benachbarten Caravan-Stellplatz vorbei. Die Pfarrerin hofft, in diesem Jahr mehr Familien erreichen zu können, da die Segenswoche in den Ferien liegt. Zuvor sei die Uhrzeit oft für Familien ein Ausschlusskriterium gewesen.

Die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und etwas mitzunehmen für den nächsten Tag: In vielen Rückmeldungen spiele das eine wichtige Rolle, berichtet Melanie Dietrich: „Insbesondere den Segen – den saugen die Leute regelrecht auf.“ Eine Predigt gibt es hingegen nicht. „Als Impuls lese ich einen kurzen Text.“ Die Musik, so betont die Pfarrerin, werde live von Musikerinnen und Musikern aus dem Umfeld der Kirchengemeinde gespielt. „Die bleiben unter Umständen dann auch mal länger da und spielen noch ein wenig weiter.“

Weil sie Anfang des Jahres von ihrer Projektstelle in Germersheim auf die Pfarrstelle in Bellheim gewechselt ist, wird es für Melanie Dietrich das letzte Mal sein, dass sie federführend die Verantwortung für die Segenswoche am Rhein trägt. Das Angebot werde es aber auch im kommenden Jahr wieder geben: „Die Planungen für die Fortsetzung laufen bereits.“