Der SPD-Ortsverein Rheinzabern lädt am Donnerstag, 7. März, ab 19 Uhr zu einer Infoveranstaltung zum Thema „Windkraftanlage in Rheinzabern, wichtiger Bestandteil der energetischen Dorfgemeinschaft“ in den Speisesaal der Turn– und Festhalle ein. Die SPD will über diese Technologie informieren und dabei aufzeigen, wie sich die Gemeinde und Bürger an einem Windpark beteiligen können. Als Experten präsentieren Wolfgang Thiel, Vorsitzender der Initiative Südpfalz-Energie, und Michael Linder, Aufsichtsratsmitglied der Bürger-Energie-Genossenschaft Südpfalz, das Thema und beantworten Fragen.