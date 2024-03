Einbrecher suchten in der Nacht auf Donnerstag zwei Sportheime in Hatzenbühl heim. Sie verursachen laut Polizei jeweils hohe Sachschäden und erbeuteten Bargeld. Die Summen seien bisher nicht bekannt. Beim einen Sportheim warfen die Einbrecher Scheiben ein, beim anderen hebelten sie Türen auf, so die Polizei. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Die Polizei geht davon aus, dass in beiden Fällen die gleichen Täter zugeschlagen haben.

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um Hinweise: 07271-92210, piwoerth.@polizei.rlp.de.