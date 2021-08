Ein in Schlangenlinien fahrender Transporter wurde der Polizei am Freitagnachmittag gemeldet, der von Bellheim in Richtung Zeiskam fuhr. Auf der Landstraße zwischen Zeiskam und Hochstadt wurde der Transporter um 17.05 Uhr von der Polizei gestoppt und der Fahrer kontrolliert. Bei dem 31-jährigen Fahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 3,46 Promille. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den 31-Jährigen wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.