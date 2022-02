Erstmals wird am Donnerstag, 3. März, im Impfzentrum im Hafengebiet von Wörth mit dem Impfstoff von Novavax geimpft. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwochabend mit. Außerdem gibt es neue Termine für Kinderimpftage.

Für den ersten Tag mit Novavax lägen bereits mehr als 800 Anmeldungen im Impfzentrum in Wörth vor, so die Kreisverwaltung. Ein freies Impfen, also Impfen ohne Termin, werde an diesem Tag daher nicht möglich sein. Das ist eine Trendwende: Im Februar hat das Impfzentrum aufgrund der geringen Nachfrage nach den bisherigen Impfstoffen nur wenige Tage geöffnet.

Auch bei Novavax sind zwei Termine notwendig: Die Ständige Impfkommission empfiehlt, dass zur Grundimmunisierung zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen verabreicht werden.

Ab dem 10. März sind laut Kreisverwaltung voraussichtlich Impfungen mit dem Impfstoff von Novavax ohne Termin möglich. Die Impfkoordinatoren weisen jedoch darauf hin, dass diejenigen, die auf jeden Fall mit dem neuen Impfstoff geimpft werden wollen, sicherheitshalber einen Termin vereinbaren sollten. Das ist – wie bisher auch – über das Impfportal des Landes https://impftermin.rlp.de möglich.

Das Impfzentrum in Wörth bietet zudem weitere Kinderimpftage an, an denen der entsprechend abgestimmte Impfstoff von Biontech vorliegt. Grundsätzlich wird Impfstoff von Biontech an Personen unter 30 Jahren geimpft, Personen über 30 Jahre erhalten den Impfstoff von Moderna. Novavax ist ausschließlich für Personen über 18 Jahre zugelassen. Den 3. März ausgenommen, können Impfwillige an allen Impftagen von 8 bis 15.45 Uhr ohne Termin vorbeikommen. Wer einen festen Termin vereinbaren möchte, kann dies unter https://impftermin.rlp.de.

Impftermine

17. Februar: Kinderimpftag und freies Impfen für alle

23. Februar: Freies Impfen für alle

28. Februar: Kinderimpftag und freies Impfen für alle

3. März: I Impfen mit Impfstoff von Novavax nur mit Termin

10. März: Kinderimpftag und freies Impfen für alle

14. März: Kinderimpftag und freies Impfen für alle

17. März: Freies Impfen für alle

21.März: Kinderimpftag und freies Impfen für alle

24. März: Freies Impfen für alle

28. März: Freies Impfen für alle

31. März: Kinderimpftag und freies Impfen für alle