Spektakuläre Bilder bekamen am Freitagvormittag die Autofahrer zu sehen, die in Wörth in Richtung Dorschberg fuhren. Ein Spezialkran türmte an den Hochhäusern am Beginn der Dorschbergstraße riesige Stahlteile aufeinander.

Die Wohnbau Wörth errichtet an den Hochhäusern gerade vier neue 50 Meter hohe Außenaufzüge. „Es wird gerade der Stahlschacht aufgebaut. Der kommt vorgefertigt aus dem Werk und wird von einem Spezialkran an die Fassade gehoben“, informiert Petra Pfeiffer, Geschäftsführerin der Wohnbau Wörth.

Neben den neuen Aufzügen werden laut Pfeiffer auch alle vier Bestandsaufzüge umgebaut und vergrößert. Die Aufzüge erfüllen dann weitgehend die Anforderungen von Feuerwehraufzügen und werden zudem an eine neue Notstromversorgung angeschlossen. „Damit ist zukünftig auch im Rettungsfall ein Einsatz sichergestellt. Zudem sind die Aufzüge deutlich größer, so dass beispielsweise Krankentransporte problemlos machbar sind“, sagt Pfeiffer. Bei einer Störung einer Anlage sei dann immer noch der zweite Aufzug als Ersatz vorhanden. Damit sollen sich Komfort und Kapazität deutlich verbessern. Neubau und Sanierung sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die Wohnbau-Gesellschaft investiert laut Pfeiffer rund 4 Millionen Euro.