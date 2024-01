Die Ringstraßen Auwaldring und Kunkelring im Baugebiet „Kirchgasse 1“ werden verkehrsberuhigt. Zu beiden Seiten der Ein- und Ausfahrten der jeweiligen Straßen sollen rechts und links an den Seiten die sogenannten „Spielstraßen“-Schilder aufgestellt werden, mit denen der Beginn und das Ende der verkehrsberuhigten Bereiche gekennzeichnet werden. Zudem sollen auf den Straßenbelag der Einmündungen großflächig in blauer und weißer Farbe das Verkehrszeichen verkehrsberuhigter Bereich (325.1) mit den Piktogrammen für spielende Kinder, Fußgänger, Autos und Haus gezeichnet werden. Künftig dürfen Autos dann nur noch in die für sie gekennzeichneten Flächen parken. Durch das Zeichen wird es aber auch möglich, dass die bisher bereits bestehenden Parkflächen, die in die Gehwegbereiche hineinreichen, erlaubt sind. Einstimmig hat das der Ortsgemeinderat beschlossen.