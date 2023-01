Der aus Wörth stammende Helmut Pautler wurde am Freitag als Bürgermeister von Rheinmünster verabschiedet. Er hatte 1998 gegen den damaligen Amtsinhaber die Wahl gewonnen und wurde 2006 und 2014 jeweils wieder im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt. Bei seiner Abschiedsfeier vor weit mehr als 500 Besuchern in der Turn- und Festhalle im Ortsteil Greffern wurden die Verdienste seines 24-jährigen Wirkens mit der Entwicklung des Baden-Airparks mit Flughafen und Gewerbepark, Neubauten und Modernisierung von Kindergärten und Schulen, Vereinssporthallen und dem Verwaltungsgebäude sowie die Ausweisung von Gewerbe- und Wohnbaugebieten besonders erwähnt. Mitte vergangenen Jahres hatte der 61-jährige Pautler bekannt gegeben, dass er nicht mehr zur Wahl antreten werde. Zum Nachfolger wurde der 35-jährige Thomas Lachnicht gewählt, der am 1. Februar sein Amt antreten wird. Bis zu seiner Wahl in Rheinmünster war Pautler in Wörth in der Kommunalpolitik zunächst bei der CDU und dann bei den Freien Wählern tätig. Er war Mitglied im Ortsbeirat, Stadtrat und in Ausschüssen. Zuletzt war er Stellvertreter von Ortsvorsteher Günter Tröscher. Zu seiner Verabschiedung waren deshalb auch ehemalige Wegbegleiter aus Wörth eingeladen.