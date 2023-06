In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Ortsbereich Kandel zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bislang unbekannte Täter besprühte verschiedene Tags in verschiedenen Farben auf Hauswände in der Schulgasse, Bismarckstraße, Hauptstraße, Marktstraße, Im Apfelgarten, Im Pfirsichgarten und der Kirchgasse. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wörth unter Telefon 07271-9221-0 oder per Email an piwoerth@polizei.rlp.de