Mit 100 Handys wurde bei der Sammelaktion „Handys clever entsorgen“ gerechnet. Doch die Zahl der nicht mehr benötigten und abgegebenen Smartphones war um ein Vielfaches höher. Bülent Öktem, Vorsitzender des Fördervereins „Bolzplatzhelden – VfR 1926 Sondernheim e.V.“ und in Germersheim Initiator der Umweltaktion sowie sein Stellvertreter Christian Keiser präsentierten dem Germersheimer Bürgermeister Marcus Schaile das stolze Resultat der dreimonatigen Sammelaktion. Der Reinerlös kommt direkt dem Insektenschutzfonds des NABU zugute.

Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Öktem hatte zu Beginn der Aktion mit 100 Handys gerechnet, die abschließende „Ausbeute“ beläuft sich aber auf über 500 Exemplare, die nun über die Stadtverwaltung Germersheim an den NABU geschickt wurden. Germersheims Bürgermeister zeigt sich begeistert und freut sich „riesig darüber“, dass die Aktion „in der Bevölkerung eine so große Resonanz erfahren hat“. Er dankte der Bevölkerung und dem Vorstand der „Bolzplatzhelden“ für „die tolle Organisation und engagierte Durchführung dieses nachhaltigen Projekts“. Dank der Initiative von Bülent Öktem, der seit Jahren die sportlichen Begegnungen unter jugendlichen Fußballfreunden der Sondernheimer Bolzplatzhelden und des A.S. Tournus Foot aktiv fördert, wurde parallel auch in Germersheims französischer Partnerstadt Tournus emsig mitgesammelt. Auch von dort wird noch eine Handy-Sendung erwartet, die dann von Germersheim an den NABU weitergeleitet wird. Der Naturschutzbund sorgt dafür, dass die Handys entweder recycelt oder komplett generalüberholt und dem Warenverkehr innerhalb Europas wieder zugeführt werden. Schließlich lassen sich gut 80 Prozent der Bestandteile eines Handys wiederverwerten.