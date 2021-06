„Eine Nationalspielerin aus Wörth zu trauen ist schon etwas Besonderes“, sagte der Standesbeamte der Stadt, Torsten Schmuck. Er führte am vergangenen Samstag im Alten Rathaus von Wörth die 31-jährige Handball-Nationalspielerin Marlene Zapf und ihren aus Kandel stammenden Ehemann Christoph Kalf, der seit vielen Jahren ihr Lebenspartner ist, in den Hafen der Ehe.

In Zukunft wird man sich daran gewöhnen müssen, dass die Ur-Wörtherin, die inzwischen 90 Länderspiele absolviert hat und dabei 208 Tore erzielte, nicht mehr als Marlene Zapf, sondern als Marlene Kalf bei ihren Auftritten in der Bundesliga beim TUS Metzingen und in der Nationalmannschaft erscheinen wird. Schmuck konnte bei der Trauung auf viele handballerische, aber auch private Begebenheiten im Lebenslauf der Nationalspielerin eingehen, da er sie von klein auf kennt und ihren sportlichen und beruflichen Weg – sie ist Grundschullehrerin in Metzingen - stets aufmerksam verfolgt hat.