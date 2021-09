Höchster Respekt vor dem Wagemut von Lingenfelds Verbandsbürgermeister Frank Leibeck und den Fraktionen im VG-Rat. Mit ihrer Investition in die Entwicklung der Mikroplastik-Entfernung aus Abwasser in Kläranlagen beweisen sie Weitsicht und zeigen Verantwortungsbewusstsein. Die zunehmende Gesundheitsgefahr wird in näherer Zukunft erst den Gesetzgeber und dann Kommunen sowie Industrie und Gewerbe zum Handeln zwingen. Es ist vorbildlich, wenn die Politiker in Lingenfeld freiwillig und auf eigene Kosten an einer Problemlösung mitarbeiten.