Auf die für Mittwoch angekündigte Extremwetterlage mit Glatteis und Schnee ist man bei der Autobahn GmbH Südwest vorbereitet. „Die sichere Befahrbarkeit der Autobahnen hat für uns als Autobahn GmbH oberste Priorität“, teilt die Gesellschaft im Besitz des Bundes mit. Die Niederlassung Südwest mit Sitz in Stuttgart ist unter anderem für die A65 zuständig. Die Einsatzbereitschaft der Autobahnmeistereien sei täglich rund um die Uhr sichergestellt. „Bereits bei Glatteisgefahr wird präventiv Sole auf den Autobahnen aufgebracht. Bei Schneefall werden die Autobahnen geräumt, gleichzeitig wird Salz und Sole gestreut“, informiert Pressesprecherin Petra Hentschel. Trotz des unermüdlichen Einsatzes der Autobahnmeistereien seien extreme Wetterbedingungen wie Blitzeis oder heftiger Schneefall nur schwer beherrschbar. „Deshalb appellieren wir dringend an alle Verkehrsteilnehmer, Fahrweise und Geschwindigkeit immer an die aktuellen Witterungs- und Verkehrsbedingungen anzupassen!“, so Hentschel. Die Autofahrer werden aufgefordert, Abstand zu den Winterdienstfahrzeugen zu halten und nicht zu überholen. So könnten Unfälle und Staubildungen vermieden werden. „Sollte sich bereits ein Stau gebildet haben, bitte unbedingt eine Rettungsgasse freihalten. Diese wird nicht nur von Polizei und Rettungsdienst benötigt; sie ermöglicht auch den ungehinderten Einsatz der Winterdienstfahrzeuge“, betont Hentschel.