Während einer ersten kurzen Testphase wurde Erdöl – allerdings in anderen Schichten als zunächst vermutet – in Schwegenheims Untergrund gefunden. Aber lässt sich Erdöl in Schwegenheim auch wirtschaftlich fördern? Diese immer noch offene Frage soll in den nächsten Monaten geklärt werden. Das haben Sandra Arndt und Jürgen Siewerth, Vertreter des Konsortiums, bestehend aus Neptune Energy und Palatina Geocon, bei der jüngsten Schwegenheimer Ratssitzung betont. Deren Angaben zufolge soll „im zweiten Halbjahr ein langfristiger Fördertest stattfinden“, den das Landesbergamt aber zuvor erst genehmigen müsse. Als „kurzfristige Maßnahme“ kündigte Siewerth den Bau eines Zauns rund um den Bohrplatz an. Das Thema wurde auf Antrag der SPD behandelt: Die Fraktion wollte über den Sachstand informiert werden.