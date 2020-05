Wie der Betreiber des Kernkraftwerks in Philippsburg, die EnBW, auf einer Pressekonferenz am Montagvormittag mitteilte, wird der Termin zur Sprengung der Kühltürme nicht öffentlich bekannt gegeben. „Wegen der Corona-Pandemie muss auf größere Menschenansammlungen noch bis Ende August verzichtet werden“, sagt Geschäftsführer Jörg Michels und nennt lediglich ein Zeitfenster. Demnach soll die Sprengung der beiden Türme am 14. oder 15. Mai erfolgen, sollten alle weiteren Voraussetzungen, zum Beispiel meteorologische Parameter, erfüllt sein. Die Sprengung wird innerhalb dieser 48 Stunden erfolgen und könnte zu jeder Tages- oder Nachtzeit sein.