Mit einem historischen Umzug mit rund 400 Teilnehmern feiert Hatzenbühl am kommenden Wochenende lang Tabakfest. Es wird auch ein Film über den traditionellen Tabakbau gezeigt.

Anlass ist laut Kulturgemeinschaft die 450-jährige Tradition des Tabakanbaus in Hatzenbühl. Die Feierlichkeiten beginnen am Freitag, 30. Juni, um 18 Uhr im Festzelt. Tabakkönigin Elisa I. ist anwesend und der Musikverein Steinweiler begleitet die Veranstaltung. Ab 20 Uhr übernimmt die Akustikband Shire Door. Am nächsten Tag geht das Fest um 14 Uhr weiter. Es gibt ein Unterhaltungsprogramm für Kinder und Erwachsene.

Samstags ab 14 Uhr und sonntags ab 11 Uhr kann man im Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins eine Ausstellung rund um den Tabakanbau im Dorf besuchen. Dort werden Werkzeuge und Maschinen ausgestellt, die früher beim Anbau verwendet wurden und Fotos gezeigt. Darüber hinaus wird ein Film vorgeführt, der ebenfalls die Geschichte des Tabakanbaus behandelt und vor allem Videosequenzen aus den 1950er- und 1960er-Jahren beinhaltet. Damals bauten sehr viele Familien im Dorf Tabak an, heute sind es nur noch zwei Landwirte.

Die Hatzenbühler Dorfmusikanten spielen samstags ab 18 Uhr auf der Bühne, bevor um 20 Uhr die Rockband Addicted auftritt. Der letzte Tag des Fests fängt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt an, bevor es ab 11.30 Uhr Mittagessen gibt. Ein Höhepunkt des Tabakfests ist der Historische Festumzug, an dem 400 Personen in über 20 Gruppen teilnehmen, darunter etliche Vereine, aber auch andere Gruppierungen wie die Kita Wirbelwind. Der Umzug zieht am Sonntag um 15 Uhr durch Hatzenbühl. Die Ortsdurchfahrt ist ab 14 Uhr bis etwa 17 Uhr in alle Richtungen voll gesperrt.