Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die geplante Bebauung des ehemaligen Geka-Geländes in Lustadt sorgt weiter für Wirbel: Anwohner hatten Bedenken geäußert, Ratsmitglieder Nachbesserungen gefordert. Die Pläne wurden verändert. Nicht jede Kritik ist damit vom Tisch.

Die WR Wohndesign GmbH aus Westheim will das Gebäude in der Oberen Hauptstraße 275, das an die Mozartstraße angrenzt und in dem sich früher Geka- sowie „Nah &