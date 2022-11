Anlässlich des Volkstrauertages gibt es am Sonntag auch im Kreis verschiedene Veranstaltungen.

Die Gedenkfeier in Freisbach findet am Sonntag, 9 Uhr, auf dem Friedhof statt. Der Gesangverein singt. Im Anschluss ist Gottesdienst in der Kirche.

In Hagenbach ist die Gedenkstunde am Sonntag, 11 Uhr, auf dem Alten Friedhof. Die Stadt gedenkt unter Beteiligung der Reservistenkameradschaft Bienwald, dem Gesangverein Frohsinn und den Fahnenträgern der Kulturgemeinde den Opfern von Krieg und Gewalt.

Die Feierstunde in Lustadt am Ehrenmal im Oberdorf beginnt um 11 Uhr. Die Predigt hält Axel Drumm (Wortgottesdienstleiter der Pfarrei H. Hildegard von Bingen, Bellheim), die Totenehrung übernimmt Ortsbürgermeister Volker Hardardt. Die musikalische Umrahmung wird von dem Chor der Apostelkirche und dem Posaunenchor gestaltet. Nach der Feierstunde im Oberdorf wird auch am Ehrenmal im Unterdorf durch Kranzniederlegung gedacht.

Die Gedenkstunde in Schwegenheim ist am Sonntag, 11 Uhr, am Denkmal an der protestantischen Kirche. Eine Delegation aus der französischen Partnergemeinde Lobsann ist anwesend. Dabei sind auch der Männergesangverein, die Blaskapelle und Vertreter der Bundeswehr.

Die Gedenkveranstaltung ist in Weingarten am Sonntag, 11.15 Uhr, in der evangelischen Kirche. Anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal vor der Kirche.

Der Gottesdienst in Westheim ist am Sonntag, 13. November, 10.30 Uhr, in der Friedhofskapelle. Im Anschluss legen die Gemeinde, die örtlichen Vereine und die Patenkompanie der Bundeswehr Kränze vor dem Mahnmal nieder. Die Soldaten stehen Mahnwache. Der Männerchor gestaltet die Gedenkfeier musikalisch.