Zwischen Wörth und Karlsruhe haben die Freien Wähler links und rechts des Rheins im letzten Jahr eine „Zweiradbrücke“ vorgeschlagen, die zwischen die bestehenden Brücken für Bahn und Straße platziert werden soll. Das betonte der Spitzenkandidat der Freien Wähler für die Landtagswahl, der Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Joachim Streit, bei einem Besuch in Wörth.

Für geschätzte 12 bis 15 Millionen Euro – abgeleitet von der eher ausgefallenen und daher etwas teureren Konstruktion der „Brücke der zwei Ufer – Passerelle des Deux Rives“ zwischen Kehl und Strasbourg – soll eine Querungsmöglichkeit geschaffen werden für Radfahrer, E-Bikes und S-Pedelecs, aber auch den klassischen 45-Stundenkilometer-Roller. Die beiden letztgenannten müssten nach geltender Rechtslage auf der vorhandenen Brücke die Fahrbahn benutzen, dürften nicht auf den Geh- und Radweg, so FW-Kreisvorsitzender Steffen Weiß (Wörth).

Die rheinquerende Elektromobilität für Pendler spielt sich nach Einschätzung der Freien Wähler vor allem auf zwei Rädern ab. Dem wolle man mit dieser Lösung Rechnung tragen. Mit einem Brückenmodell, das in der Folge auch an mehreren Stellen im Land Anwendung finden könnte. An manchen Stellen, speziell am Mittelrhein, sei eine Straßenbrücke oft baulich schwer zu realisieren, da könnte die Zweiradbrücke Abhilfe schaffen, da sie beiderseits des Rheins geringere Trassen und Flächen benötige.