Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der B36 bei Eggenstein wurden zwei Personen verletzt. Eine Autofahrerin musste durch die Feuerwehr aus ihrem Auto geborgen werden, wie die Polizei informiert. Laut Mitteilung und nach derzeitigem Kenntnisstand, missachtete eine 41-jährige Fahrerin gegen 15.15 Uhr im Kreuzungsbereich der B36 / L604 die Vorfahrt einer 37-jährigen Autofahrerin. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß. Anschließend musste die 41-Jährige durch die Freiwillige Feuerwehr Eggenstein aus ihrem Auto befreit werden. Sie erlitt wohl schwere Verletzungen. Ihre Unfallgegnerin zog sich offenbar nur leichte Verletzungen zu. Im Anschluss konnte die ältere Frau mit einem Krankenwagen in eine Klinik eingeliefert werden. Eine Mitfahrerin der 37-Jährigen erlitt nach jetzigem Kenntnisstand keine Verletzungen. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landstraße in beide Richtungen gesperrt.