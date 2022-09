Mehr als 2000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Betruges, der sich am Montag in Lingenfeld ereignet hat. Laut Polizei gaben sich unbekannte Täter über einen Messengerdienst als Tochter der Geschädigten aus. Deren Handy sei beschädigt, sie könne deshalb nicht mehr auf ihre TAN zugreifen. Die Mutter überwies daraufhin das Geld an ihre vermeintliche Tochter. Als sie ihre richtige Tochter kontaktierte, erkannte die Frau den Betrug.