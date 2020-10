Bei einer Vollbremsung des Linienbusses am Donnerstagabend in Lustadt verletzte sich eine 61-jährige Frau. Der Linienbus fuhr gegen 18 Uhr auf der Unteren Hauptstraße in Lustadt. Aufgrund geparkter Fahrzeuge kam es dort zu einer Engstelle, die der Busfahrer passieren wollte. Dabei kam ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen und missachtete die Vorfahrt des Busses. Der Busfahrer musste eine Vollbremsung durchführen, wodurch eine 61-jährige Businsassin stürzte und sich ein gebrochenes Steißbein und Prellungen am Hinterkopf zuzog. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die im Bus gestürzte Frau wurde vor Ort medizinisch versorgt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.