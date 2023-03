Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie will die Tür finden, die die Mauer des Schweigens durchbricht. Die Germersheimerin Gisela Deubig hat eine Flugblatt-Aktion gestartet, mit der sie auf die Vertuschung von Missbrauch von Kindern in beiden großen Kirchen aufmerksam machen will.

Es bewege sich zurzeit zwar ein bisschen etwas in Richtung Aufklärung, so Deubig. Doch das sei viel zu wenig. Mit ihrem Flugblatt drückt sie auch Enttäuschung aus. Enttäuschung über