Die Elektro- und Metalltechnikfirma Kaufmann in Schwegenheim hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung eingeleitet. Nun gibt es Interessenten, die in das vor 65 Jahren gegründete Unternehmen einsteigen oder es kaufen wollen.

Christian Hanz ist Fachanwalt für Insolvenzrecht in Landau und tritt als Generalbevollmächtigter der Firma Kaufmann in Schwegenheim auf. Die Geschäftsführung des vor 65 Jahren gegründete Unternehmens im Gewerbegebiet „Im Brühl“ hat im Januar entschieden, einen Insolvenzantrag zu stellen, um weiter handlungsfähig zu bleiben. Laut