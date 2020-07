Der 14. Juli ist Nationalfeiertag in Frankreich. Auch heute wird daher in Frankreich gefeiert, jedoch stark eingeschränkt, aufgrund der Corona-Pandemie. Öffentliche Großveranstaltungen wie Feuerwerke sind in den meisten Orten abgesagt. In Wissembourg ist für den Abend zumindest Musik vor den Bars und Cafés angekündigt. Zuvor gibt es eine Kranzniederlegung. Am Nationalfeiertag wird an den Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 erinnert, sowie an das Föderationsfest (Fête de la Fédération) im Jahr 1790. Supermärkte und Geschäfte sind heute auch im Elsass geschlossen.