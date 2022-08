Zu einem Waldbrand bei Hagenbach rückten am Sonntagnachmittag die Feuerwehren aus Hagenbach, Wörth und Kandel aus. Zwischen Hagenbach und der Kreuzung Langenberg brannte der Waldboden – also Laub, Aststücke und Gestrüpp – auf einer Fläche von etwa 2000 Quadratmetern. Das Feuer war schon nach etwa einer halben bis dreiviertel Stunde unter Kontrolle, so die Auskunft der Feuerwehr. Die Wehrleute waren bereits wegen eines Brandmelder-Alarms unterwegs, als sie die Meldung vom Waldbrand erreichte. Da der erste Alarm sich als Fehlalarm erwies, konnten sie innerhalb von drei, vier Minuten im Wald sein. Insgesamt dauerte der Einsatz zwei bis drei Stunden. Nach dem Löschen wird am Brandort noch nach verbliebenen Glutnestern gesucht. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Polizei ist vor Ort.