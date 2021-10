Seit Jahrtausenden widmen sich die Menschen der Stickerei. Auf der Welt soll es über 200 verschiedene Stichstriche geben. Einer davon ist der Kreuzstich, der gestickt auf rot-weiß kariertem Baumwollstoff seine Tradition auf beiden Seiten des Rheins gefunden hat. Die Handarbeit steht im Mittelpunkt des internationalen Festivals „Kreuzstich- und Stickerei“, das vom 21. bis 24. Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr in Kutzenhausen im Nordelsass stattfindet. Das Besondere an dem Festival, das jährlich bis zu 3.000 Besucher aus ganz Frankreich, aber auch den benachbarten europäischen Ländern anlockt, ist die Präsentation der vielen Tausend Exponate. So lädt der Besuch des Festivals zu einer kleinen, aber kurzweiligen Fahrt durch die blumengeschmückten näheren Dörfer ein. Ausstellungsorte sind in Kutzenhausen, in Soultz-sous-Forêt, Merkwiller-Pechelbronn, Preuschdorf, Lampertsloch und Lobsann. Vor Ort wird ein täglich wechselndes Tagesmenü, Kaffee und selbst gebackener Kuchen sowie ein Markt mit regionalen Produkten angeboten. Denise Kayser, Organisatorin des Festivals im „Maison Rurale“ in Kutzenhausen, und ein Team von mehr als 70 Ehrenamtlichen stemmen das Festival. Der Eintritt kostet sechs Euro. Der Festival-Pass für vier Tage kostet zehn Euro. Einlass mit Corona-Impfung oder gültigem Test.

Info



Informationen zu Ausstellern und Ausstellungsorten unter www.maison-rurale.fr.