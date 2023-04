Die Bauarbeiten an der Umgehungsstraße haben nach jahrzehntelangen Diskussionen und Planungen zwar länger gedauert als geplant, aber nun ist es soweit.

Die Bellheimer Südumgehung wird am Dienstag nach Ostern, 11. April, 16 Uhr, offiziell freigegeben, ebenso der als Anbindung an die B9 gen Norden dienende neue Kreisel zwischen Bellheim und Hördt. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität, Speyer, mit. „Endlich“ werden viele Verkehrsteilnehmer und Anwohner der Bellheimer Hauptstraße sagen, die den Termin seit geraumer Zeit sehnlich erwarten. Zu der Freigabefeier am neuen Kreisel, zu der ein Imbiss angeboten wird, ist die Bevölkerung eingeladen.

Seit 2018 wird an der 4,2 Kilometer langen Umgehungsstraße gearbeitet; wobei der Teilabschnitt zwischen Ortseingang aus Richtung Knittelsheim und dem Kreisel an der Rülzheimer Straße schon länger fertig ist. Ob es bei den geplanten Baukosten in Höhe von 15 Millionen Euro geblieben ist, wird bald zu erfahren sein. Gleiches gilt für die Ortsdurchfahrt, die seit Jahren umgestaltet wird in Erwartung eines geringeren Verkehrsaufkommens, wenn die Südumgehung fertig ist. Wobei die Fertigstellung der Hauptstraße noch einige Monate in Anspruch nehmen wird. Die offizielle Freigabe der Südumgehung wird unter anderem ein Bellheimer erteilen: Andy Becht, Staatssekretär im Mainzer Verkehrsministerium.