Auch in Westheim gehen die Narren dieses Jahr wieder auf die Straßen: Der Fastnachtsumzug am Faschingssonntag, 11. Februar, startet um 13.44 Uhr am Haardtweg und schlängelt sich über Obere-, Raiffeisen-, Haupt-, Holzmühl-, Beethoven- und Schulstraße zum Hasensprung. Dort löst sich der närrische Lindwurm auf. Weil das Bürgerhaus wegen Renovierungsarbeiten nicht zur Verfügung steht und der Abschluss deshalb auf dem Kerweplatz stattfindet, können die schönsten Wagen und Fußgruppen dieses Jahr nicht prämiert werden. Die Feuerwehr und der Turnverein bieten bis zirka 19 Uhr auf dem Kerweplatz Essen und Trinken an. „Ein bis zwei zugelassene Umzugswagen“ sorgen zudem für Stimmungsmusik. Wer sich am Umzug beteiligen will, muss sich unter Angabe des Gruppennamens, eines Verantwortlichen, des Mottos, der ungefähren Teilnehmerzahl, einer Telefonnummer sowie der Mitteilung, ob es sich um einen Wagen oder eine Fußgruppe handelt, bis Mittwoch, 31. Januar, bei der Ortsgemeinde per E-Mail anmelden: faschingsumzug@westheim-pfalz.de