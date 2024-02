Erst Corona, dann Sicherheitsbedenken: Nach unfreiwilligem dreijährigem Umzugsverzicht grassierte am Sonntag der nächste Erreger im närrischen Weschde: Vom Gute-Laune-Virus ließen sich die vielen Fastnachtsfans freiwillig anstecken.

Auch, wenn der närrische Lindwurm mit 18 Zugnummern nur fast halb so groß als beim Teilnehmerrekord 2020 war – der Stimmung tat das keinen Abbruch. Die Straßen verwandelten sich in eine farbenfrohe Partymeile, in der sich „Deutschlands Unterschicht“ und Hoheiten mit Clowns, Chinesinnen und Comic-Figuren tummelten. Lustadter Raumfahrer starteten ins All, trieben es bunt auf dem Jahrmarkt und feierten im Dschungel. Germersheimer Dalmatiner und Tonies trafen auf Schwegenheimer Bauarbeiter und Lingenfelder Aliens. Die wilden TVW-Weiber waren als adrette Afrikanerinnen in der Pfalz, „dem neuen Afrika“, unterwegs. Der TVW-Elferrat punktete überall: „Ob Jamaika oder Weschde, die ,Grüne Socke’ sinn die Beschde!“ Und für die Wilden Pfälzer der Lingenfelder Landjugend stand fest: „Alles ist gut, solange du Pälzer bist!“