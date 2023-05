Familie Schirmer aus Bellheim beteiligt sich wieder an der Aktion „Offene Gärten“, die alljährlich viele Besucher in die Kleinode der Hobbygärtner im ganzen Land. Auch in diesem Jahr können die Besucher sich in aller Ruhe in den Gärten umsehen und deren besonderen Zauber auf sich wirken lassen. Die Termine der offenen Gärten am Sonntag, 11. Juni, und am Sonntag, 25. Juni, jeweils von 10 Bis 18. Uhr. Am 25. Juni feiert zudem der Gartenbauverein sein 100-jähriges Bestehen. Der Garten der Schirmers im Maxburgring 9 in Bellheim kann zudem am Sonntag, 30. Juli, und am Sonntag, 20. August, jeweils von 11 bis 18 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt beträgt 5 Euro (inklusive Kaffee/Kuchen). Für Gruppen können weitere Termine auf Anfrage vereinbart werden. „Alle Einnahmen werden wieder einem sozialen Zweck gespendet“, versprechen Kornelia und Gerhard Schirmer.

Info



www.Schirmers-green-room.de