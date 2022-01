Unter dem Vorwand, Mitarbeiter eines Mobilfunkunternehmens zu sein, gelangte am Mittwoch gegen 20 Uhr ein Unbekannter in ein Wohngebäude in der Schlesierstraße in Ettlingen. Gegenüber einer Hausbewohnerin meinte der falsche Mitarbeiter, er wolle ein Kundengespräch führen. Vermutlich verschaffte er sich danach Zugang in den Keller, wo er ein Kellerabteil aufhebelte und erfolglos versuchte ein weiteres Abteil zu öffnen. Der Mann ging auch in das Dachgeschoss des Wohnhauses. Ob Wertgegenstände gestohlen wurden, wird noch ermittelt. Der Unbekannte war circa 175 cm groß und hatte kräftig mit schwarzen, nach hinten gestylten Haare. Er hatte einen dunklen Teint und sprach akzentfreies Deutsch. Er hatte einen dunklen Teint und sprach akzentfreies Deutsch. Getragen hatte er eine schwarze Hose und eine Mitarbeiterjacke eines Mobilfunkunternehmens. Hinweise an die Polizei Ettlingen Telefon 07243 32000.