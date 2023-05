Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

LEIMERSHEIM. In September befasste sich der Gemeinderat mit dem Antrag eines Investors, auf einem Acker von 4,2 Hektar Größe eine Photovoltaikanlage zu errichten. Man verständigte sich, dass sich die Fraktionen zunächst Gedanken über das Projekt machen sollten (die RHEINPFALZ berichtete). In der aktuellen Sitzung führte Ortsbürgermeister Matthias Schardt (CDU) aus, dass man mit Flächen auf Dächern bereit sein müsse, seine Hausaufgaben zu machen. Außerdem sehe er in schwimmenden Anlagen auf Baggerseen weitere Entwicklungsmöglichkeiten.

In der Sitzungsvorlage schlug die Verwaltung Eckpunkte für einen Grundsatzbeschluss zu Freiflächen-Photovoltaikanlagen vor. Die genutzte Fläche sollte