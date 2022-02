Eine Frau mit Ausstrahlung und ökologischer Kompetenz wird jährlich von der Stiftung für Ökologie und Demokratie als „Ökologia“ – Botschafterin der Ökologie berufen. Stiftungsvorsitzender Hans-Joachim Ritter (Rülzheim) präsentierte kürzlich Prof. Dr. Estelle Herlyn als neue Ökologia 2022.

Die neue Ökologia ist Hochschullehrerin und wissenschaftliche Leiterin des Kompetenz-Centrums für nachhaltige Entwicklung an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management in Düsseldorf. Ihre Themenschwerpunkte sind unter anderem Verantwortung von Unternehmen für eine nachhaltige Entwicklung; nachholende Entwicklung und Klimaschutz in globaler Perspektive. Sie ist Mitglied der Dt. Gesellschaft des Club of Rome und stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende des Senatsinstituts für gemeinwohlorientierte Politik.

Estelle Herlyn freut, dass sie „für das Jahr 2022 zur ’Ökologia’ berufen wurde, denn es jährt sich zum 50. Mal die erste UN-Umweltkonferenz“ 1972 in Stockholm. Erschreckend sei, dass zentrale Herausforderung einer nachhaltigen Entwicklung, nämlich die Überwindung der Zielkonflikte zwischen Umwelt und Klimaschutz einerseits und nachholender Entwicklung andererseits bis heute nicht gelungen ist. Dies werde bei keinem Thema so deutlich wie beim Klimaschutz: Ungelöste Gerechtigkeitsfragen verhinderten einen wirkungsvollen Schutz des Klimas, der nur in internationaler Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd gelingen könne. Als Ökologia „ist es mir wichtig, ..., auf die größeren Zusammenhänge hinzuweisen, die seit genau 50 Jahren auf dem Tisch liegen“. Politik und starkes Engagement jedes Einzelnen seien gefordert. Die vom BMZ initiierte Allianz für Entwicklung und Klima (https://allianz-entwicklungklima.de/) ziele darauf ab, genau dieses nicht-staatliche Engagement zu befördern.

Die bisherige „Ökologia“, die Präsidentin des Deutschen Naturheilbundes Nora Laubstein, blieb pandemiebedingt zwei Jahre im Amt. Ritter dankte Nora Laubstein für ihr Engagement in diesen Jahren.