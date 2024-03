Die Feuerwehr ist am Sonntagmittag wegen eines Brandes in Freckenfeld im Einsatz. Aktuell werde ein Brand in einem Wohnhaus in der Hauptstraße 162 gelöscht, heißt es einer Mitteilung von 12.23 Uhr. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei seien vor Ort. Die Ursache des Brandes sei noch unklar.