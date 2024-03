Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Damit die Energiewende gelingen kann, sind Speichertechnologien wichtig. In der Verbandsgemeinde Lingenfeld sind zwei Batteriegroßspeicher geplant. Eine Gemeinde verbindet mit dem Vorhaben aber nicht nur Vorteile.

In Schwegenheim will die Reelux Grünstromwerke UG & Co. KG aus Lauffen eine Stromspeicheranlage, die aus 40 Batteriespeichern in Containerbauweise, Wechselrichter sowie Transformatoren besteht und ein