Ein bislang unbekannter Täter drang zwischen Montagabend und Dienstagmorgen gewaltsam in eine Corona-Teststation in Philippsburg ein. Der Einbrecher verschaffte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand über die Eingangstür einer in der Söternstraße aufgestellten Holzhütte Zutritt. Schließlich erbeutete er eine Geldkassette mit einem Bargeldbetrag in Höhe von mehreren hundert Euro.