Fette Beute machten Einbrecher am Donnerstag in Neupotz. Zwischen 17.45 und 19.30 Uhr drangen sie gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße „An der Kapplach“ ein. Ersten Feststellungen zufolge dürften Vermögenswerte in Höhe eines fünfstelligen Betrages entwendet worden sein, berichtet die Polizei. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/287-3002 entgegen.