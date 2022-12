Einen Möbeltresor entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Montag bei ihrem gewaltsamen Einbruch in das Bürogebäude der Verbandsgemeinde in der „Unteren Buchstraße“. Der oder die Täter durchwühlten mehrere Schränke. Ein weiterer, größerer Tresor wurde in Freie gezogen und sollte mit einem in der Nähe entwendeten Anhänger abtransportiert werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter bei der Tat gestört wurden, da der Tresor auf dem Parkplatz liegend zurückgelassen wurde. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von zirka 20.000 Euro.