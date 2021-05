Eine junge Frau hatte sich von ihrem Ehemann zur Prostitution überreden lassen. Als sie nach der Geburt des gemeinsamen Kindes damit aufhören wollte, wurde sie vom Gatten dazu genötigt, weiter zu machen. Der Ehemann muss jetzt ins Gefängnis.

In schönster Eintracht trat die junge Familie vor dem Amtsgericht Landau auf, statt auf dem Platz für die Nebenklage auf der gegenüberliegenden Saalseite nahm die eigentlich als Geschädigte geladene Frau lieber neben dem das Kind auf dem Arm tragenden Gatten auf der Anklagebank Platz. Doch da sie – wie der Gatte auch – jegliche Angaben zur Sache verweigerte, konnte sie gleich zu Beginn der Verhandlung mit dem Kind den Saal verlassen.

Die Anklage warf dem 35-Jährigen vor, seine Frau schon von Beginn ihrer Beziehung an zu einer Tätigkeit im Bereich der „veräußerbaren Zuneigung“ überredet zu haben. Worauf die jungen Frau sich einließ. Er habe von den Freiern Beträge zwischen 80 und 150 Euro gefordert und auch einbehalten. Die Begegnungen mit den Kunden hätten in der eigenen Wohnung oder in Stundenhotels in Mannheim oder Karlsruhe stattgefunden. Nach der Geburt des Kindes wollte sie aber nicht mehr, doch ihr war nur eine Schonfrist von 14 Tagen vergönnt, dann zwang der Gatte sie dazu, weiterzumachen. Er drohte ihr an, ihr das Kind wegzunehmen und es ins Ausland zu bringen oder sie selbst ohne Geld und Handy auszusetzen. Er scheute nicht davor zurück, im Internet, wo er die Dienste seiner Frau anbot, als besondere Zusatzleistung eine solche anzubieten, zu der nur stillende Frauen in der Lage sind.

Paar erwartet zweites Kind

Als die junge Frau es dann nach einigen Wochen nicht mehr aushielt, trennte sie sich von ihrem Mann und fand Unterschlupf in einem Frauenhaus, erstattete Anzeige. Es wurde auch eine Verordnung nach dem Gewaltschutzgesetz gegen den Mann erlassen, der ihm eine Annäherung an die Frau untersagte. Doch nach einiger Zeit versöhnte sich das Paar wieder, es lebt wieder zusammen und erwartet ein zweites Kind.

Wie seine Frau hatte auch der Angeklagte jegliche Aussage vor Gericht verweigert, nur sein Alter und eine fantasievolle Berufsbezeichnung angegeben. Jetzt konnte die Vorsitzende Richterin nur noch den Vernehmungsrichter befragen, da der Verteidiger die Verwertung der Aussagen von mit der Sache befassten Polizisten im Verfahren nicht akzeptieren mochte. Der Richter erinnerte sich auf Vorhalt an die Vernehmung der Nebenklägerin, da Prostitution in der Ehe kein so sehr häufig angezeigtes Delikt ist. Er gab an, die junge Frau habe erwähnt, dass auch die erste Ehefrau des Angeklagten auf dessen Drängen in diesem Gewerbe gearbeitet habe. Mit dem Geld habe man größere finanzielle Freiheiten gehabt. Zum Beispiel Geld für die Hochzeitsfeier an einer renommierten Adresse, die mehrere Zehntausend Euro gekostet habe. Erst nach der Geburt des Kindes habe sie mit dem Nebenerwerb aufhören wollen.

Kein Zweifel an Glaubwürdigkeit

Die Staatsanwältin hielt in ihrem Plädoyer die Vorwürfe der Anklageschrift für erwiesen an. Die Ehefrau habe keinerlei Belastungseifer an den Tag gelegt, an ihrer Glaubwürdigkeit bei Erstattung der Anzeige beständen keinerlei Zweifel. Gegen den Angeklagten sprächen auch seine Vorstrafen, eine wegen des Besitzes von kinder-pornografischem Material, eine wegen sexueller Nötigung. Geldstrafen hätten bisher keine Wirkung erzielt, sodass jetzt nur eine Freiheitsstrafe in Betracht käme – die in diesem Fall zwei Jahre und vier Monate betragen sollte.

Der Verteidiger widersprach diesem Antrag, die Verhandlung hätte keinerlei Beweise gegen seinen Mandanten erbracht, der deshalb freigesprochen werden müsse. Das sah das Gericht nicht so und verhängte wegen sexueller Übergriffe und Zuhälterei eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Der Angeklagte habe die emotionale und finanzielle Abhängigkeit seiner Frau ausgenutzt und erhebliche kriminelle Energie an den Tag gelegt. Eine Aussetzung zur Bewährung käme nicht in Betracht.