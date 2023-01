Die Diakonie Baden ruft dazu auf, mehr gegen die Einsamkeit in der Gesellschaft zu tun. Ein gutes Wort in der Nachbarschaft, ein spontanes Hilfsangebot beim Einkauf oder ehrenamtliches Engagement beim Besuchsdienst in der Kirchengemeinde könnten gegen die Vereinsamung von Menschen helfen, sagt Diakonie-Chef Urs Keller. Keller weist darauf hin, dass es inzwischen bei jedem vierten Anruf bei der Telefonseelsorge um Einsamkeit gehe. Auffällig ist nach Beobachtung des Verbandschefs, dass sich mehr jüngere Menschen bei der Bahnhofsmission und bei den Beratungsstellen der Diakonie meldeten. Der Besuch der Sozialstation bei der Pflege zu Hause sei für manche der einzige Kontakt zur Außenwelt. Deshalb brauche es mehr gesellschaftliche Solidarität, so Keller.