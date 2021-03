Mit einem neuen Museums-Konzept soll die Ausstellung des Deutschen Straßenmuseums auf das Niveau der heutigen Zeit gehoben werden. Das sagte der neue Vorsitzende Jürgen Menge bei seinem Antrittsbesuch. Arbeiten wurden bereits aufgenommen.

Bei seinem Antrittsbesuch erläuterte Ministerialrat a.D. Jürgen Menge dem Germersheimer Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) seine Pläne für die Zukunft des in Deutschland einzigartigen Themenmuseums, die er zusammen mit seinem engagierten Team umsetzen werde. „Das Deutsche Straßenmuseum steht vor einem immensen Umbruch, der es auf ein aktuelles und den modernen Standards entsprechendes museales Niveau heben wird,“ äußerte sich Menge voller Zuversicht. Denn trotz der aktuell schwierigen Ausgangslage in diesen Corona-Zeiten würden gerade jetzt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie alle ehrenamtlich Helfenden ihre Blicke sehr zuversichtlich nach vorne richten.

Insbesondere durch eine projektbezogene finanzielle Unterstützung des Bezirksverbands Pfalz entsteht Menge zufolge ein neues und vor allem professionelles Museums-Konzept. Hierfür wurde ein renommiertes Fachbüro gewonnen, das bereits vergangenes Jahr in engem Kontakt mit der Museumsleitung seine Arbeit aufnahm.

Moderne Standards

Jürgen Menge ist bereits seit dem 1. Januar der „Neue“. „Ganz so neu bin ich ja nun auch nicht,“ betont er schmunzelnd. Seit nahezu 30 Jahren sei er Mitglied des Museums, seit etwa 20 Jahren Mitglied des Vorstands und seit etwas mehr als fünf Jahren Vorsitzender des Kuratoriums. Bis zum 1. März und seinem Eintritt in den Ruhestand war er im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) als Referent tätig und war damit auch Vorstandsmitglied in verschiedenen bundes- und landesweiten Fachorganisationen aus dem Straßenverkehrsbereich. „Insgesamt hat also die Straße mein ganzes Berufsleben geprägt,“ sagt der Vorsitzende rückblickend.

Menge bedauert, dass momentan neben dem geschlossenen Museum auch keine weiteren gemeinsamen Treffen möglich sind, um sich auch im Umfeld der Stadt Germersheim persönlich kennenzulernen. Er freue sich jedenfalls darauf, nach der ersten Umbauphase noch in diesem Jahr „ein Deutsches Straßenmuseum präsentieren zu dürfen, das nicht nur mit seinen außergewöhnlichen Exponaten durch die aufregende und vielfältige Welt der Straßen führt, sondern das dann auch durch die Umsetzung moderner musealer Standards die Attraktivität erheblich steigert“.