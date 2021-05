Bereits zum zweiten Mal treffen sich Mitglieder der Lokalen Agenda und Julia Bauer von der Klimaliste RLP zu einer Reinigungsaktion unter dem Titel „Saubere Stadt und Landschaft“. Vergangenen Monat gab es ein erstes Treffen, bei dem rund 25 Freiwillige losgezogen sind, um den Müll einzusammeln, den andere achtlos in der Natur entsorgt haben. Am kommenden Samstag, 8. Mai, treffen sich die Helfer wieder am Germersheimer Bahnhof. Um 14 Uhr gibt es Julia Bauer zufolge, die Ansprechpartnerin der Klimaliste für den Kreis Germersheim ist, einen kleinen Impulsvortrag zum Thema Insektensterben, danach wird wieder losgezogen und Müll gesammelt. Helfer sind willkommen.