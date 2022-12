Päckchen zu packen gehört in der Vorweihnachtszeit dazu. Aber Jessica Kersten, eine sozial engagierte Mutter aus Germersheim, benötigt gerade besonders viel Geschenkpapier. Die 39-Jährige ist erst am Nikolaustag und dann an Heiligabend aktiv. Ihr Ziel ist es, die Augen von möglichst vielen Kindern aus bedürftigen Familien zum Leuchten zu bringen.

„Ich stecke gerade in der Pack-Aktion für Nikolaus“, sagt Kersten am Freitag am Telefon gegenüber der RHEINPFALZ. Jedes Tütchen wird mit einem Nikolaus, Mandarinen und anderen Leckereien gefüllt. 48 Tüten sind schon gepackt, nun hat das Haus der Familie Germersheim noch 14 Kinder genannt, die sich freuen würden. Unterstützung für den Inhalt der Tütchen kommt von den Rewe-Märkten in Germersheim und Lingenfeld, sowie einer Schokoladenfabrik, sagt Kersten.

Parallel läuft schon die Sammlung von Weihnachtsgeschenken. Über 50 Wunschzettel hat Kersten erhalten, sie stammen aus dem Landkreis Germersheim und dem Frauenhaus Speyer. Die Wunschzettel finden ihren Weg über die sozialen Medien, manche Familien werfen sie auch direkt in ihren Briefkasten in der Germersheimer Innenstadt. Seit fast drei Jahren engagiert sich die neunfache Mutter und hat inzwischen ein großes Netzwerk aufgebaut. Das kommt ihr bei dieser zweiten Weihnachtsaktion zugute.

Mehr Wünsche, große Hilfsbereitschaft

Ein Kindergarten aus Bellheim hat Sterne gebastelt. In der Kita Faustina Rheinzabern hatten sich die Kinder um den Berg Spenden gruppiert. Auf dem Tisch liegen Spielzeuge, Bücher und Kuscheltiere, die die Kinder weitergeben. „Das ging mir sehr nahe“, sagt sie. Nach der Aktion wolle sie Bilder schicken, „damit die Kinder sehen, dass die Sachen auch angekommen sind“.

Die Wunschzettel werden auf ihrer Facebookseite gepostet. Daraufhin melden sich Menschen bei ihr, die diese Wünsche erfüllen wollen. „Ich habe schon zwei Schränke voll“, sagt sie. Zwar erreichten sie dieses Jahr deutlich mehr Wünsche, doch gleichzeitig sei die Hilfsbereitschaft groß, sagt sie. Und was sagen die eigenen Kinder dazu, dass ihre Mutter so viele andere Kinder beschenkt? „Sie fragen schon mal nach, warum ich das mache“, sagt Jessica Kersten mit hörbarem Schmunzeln. Aber gerade die älteren Kinder helfen und sammeln selbst eifrig mit.

Kontakt

Jessica Kersten ist zu erreichen unter jessicakersten11@gmail.com. Hier können sich ausdrücklich auch Menschen melden, die Hilfe benötigen. Vor dem Wohnhaus in der Ludwigstraße 14, Germersheim, steht im Hof eine „Schatzkiste“, in der Spenden gesammelt werden. Auf Facebook und Instagram ist sie unter „Helfendes Mami Herz Jessi“ zu finden, die Weihnachtsaktion mit den Wunschzetteln findet sich unter „Jessi's Weihnachts Wunsch Aktion“.